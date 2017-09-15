15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “خالد مدخلي” مديراً للقناة السعودية الأولى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر أن استقالة المذيع خالد مدخلي، مساء أمس الخميس، من قناة العربية، جاءت على خلفية تكليفه بإدارة القناة الأولى التابعة للتلفزيون السعودي مطلع شهر محرم المقبل خلفاً للإعلامي د. محمد باريان.

يذكر أن مدخلي يعد من أبناء التلفزيون السعودي حيث كانت انطلاقته التلفزيونية مع برنامج “مع الحدث” على القناة الأولى قبل أن ينتقل إلى قناة الإخبارية السعودية ويصبح أحد نجومها.

،وودع مدخلي مشاهديه بقناة العربية بعد خمس سنوات من العمل فيها مذيعاً لنشراتها الإخبارية الرئيسية باكياً في نهاية النشرة، وقال: “هذه كانت آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكراً للعربية، شكرا لكم أنتم على تفاعلكم وعلى كل اللحظات الجميلة وكرم متابعتكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

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