15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في مترو أنفاق لندن
﻿

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في مترو أنفاق لندن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مترو أنفاق لندن، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق