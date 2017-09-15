15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع طفلين وإصابة الأب والأم وثلاثة من الأبناء في حريق منزل بالقطيف

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

توفي طفلان وأصيب 5 أشخاص آخرون نتيجة حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في أحد المنازل بحي الخامسة بمحافظة القطيف.

وأوضح الدفاع المدني‏ إن فرقه تابعة له باشرت موقع الحادث الذي اندلع في السادسة صباح اليوم في مبنى مكون من دورين وملحق.

 وأضاف أنه تبين وفاة طفلة (6 سنوات)، وطفل (4 سنوات)، فيما أصيب 5 أشخاص وهم الأب والأم وثلاثة من الأبناء، وأن حالتهم الآن مستقرة.

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