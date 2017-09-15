15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في اليوم الموعود.. الشعب السعودي يفشل الحراك ويتغنى بالوطن

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء)  – خضراء الزبيدي :-

بمشاعر الحب والانتماء وبعبارات الوطنية والفخر، ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر عدد من الهاشتاقات التي تصدرت قائمة الترند بآلاف التغريدات المحبة والمؤيدة للقيادة والوطن .

واستبق السعوديون الاحتفاء باليوم الوطني قبل أسبوع من موعده، ‏ليعلن ذلك فشل حراك 15 سبتمبر المزعوم .

ولما كان للشعر وقع أجمل وحضور قوي في مناسبات كهذه، حاولنا جمع عدد من الأبيات الشعرية التي جرى تداولها عبر تويتر على نطاق واسع.

فقد نشر الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد أبياتا ساخرة قال فيها:

‏يا من دعوت إلى حِراك

يا أحمقًا ماذا دهاكْ

شعبٌ تسامى للعلا

مهما قفزْتَ فلَن يراكْ!

وتغنى الشاعر فهد عافت بالوطن قائلا:

 هذا العلم يضوي سماي وطريقي

و ما للعلم هذا وصوف وتشابيه

تدرون وش معنى الحراك الحقيقي

إنّا نحرّك راسكم عن علابيه

من جهته، عبر الشاعر سامي الجار الله عن حبه للوطن والمليك بقوله :

 ‏للعزْم فعل وللحزِم كلمة

والمجد قدّم نفسه وجا لك

الله يطوّل عمْر هـ البسمة

يبو فهد.. كل شعبك عيالك

أما الشاعر فيصل اليامي فقد كتب:

هنا إنولدنا .. بـ قلبها

هنا نموت .. فـ حبها

وقال :

‏تسير القافله دايم ولا نسمع لنبح كلاب

 لأنك ياوطن تبقى إسم عالي وهم واطين

بدوره، قال الشاعر عيسى جرابا:

وطني وليسَ كمثْلِهِ…عُشَّاقُهُ

مهجٌ تُطوِّقُ فيهِ كلَّ جِهاتِهِ

مازالَ يركضُ منذُ قرنٍ واثقاً

ما ضرَّهُ يوماً نباحُ عِداتِهِ

و أكدت الشاعرة عيدة الجهني أن الوطن خط أحمر قائلة:

يا غلو الأوطان يامحلا نسايمها

لو حرها مايطاق وجوها سافي

وإن كبر حظ الشريف يصير خادمها

وإن ماوفت له يموت بأرضها وافي

وشارك الشاعر الكويتي حامد زيد بأبيات قال فيها:

‏الحكم حكم الله .. ولا فيه تغيير

ودوامكم ياسيدي .. من دوامه

وإن كان للفتنه على الشعب تأثير

يمكن .. تزوّد وحـــدته والتـــحامه

فيما نشر شعراء آخرون أبياتا وقصائد مسموعة تتغنى بالوطن، في مشهد سعودي فاخر أضفى على تويتر لونا أخضرا بهيجا.

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