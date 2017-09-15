15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سفارة المملكة في لندن تطالب السعوديين بتوخي الحيطة والحذر
﻿

سفارة المملكة في لندن تطالب السعوديين بتوخي الحيطة والحذر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في لندن، وخاصة في منطقة بارسون غرين، توخي الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الشرطة.

ودعت السفارة، في بيانها، في حال حدوث أي طارئ إلى الاتصال بالسفارة، التي ختمت بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه.

يشار إلى أن انفجاراً وقع اليوم الجمعة في مترو أنفاق لندن، وبالتحديد في محطة بارسونز غرين، ما أسفر عن إصابة بعض الركاب بحروق في الوجه، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق