مارفيك يكشف عن سبب رفضه الاستمرار في تدريب الأخضر

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
السيرة الذاتية للمدرب الجديد للمنتخب الوطني.....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأرجنتیني إدغاردو باوزا لتولي تدريب المنتخب السعودي الأول
-
رسميًا.. “باوزا” مدربًا للمنتخب السعودي لقياد...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي يشغل منصب مدرب المنتخب
-
الأخضر يتقدم للمركز 53 بتصنيف الفيفا لشهر سبت...بتاريخ
(أنحاء) – خضراء الزبيدي :- تقدم الأخضر السعودي إلى المركز (53) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم
-
رسميًا.. الاتحاد السعودي يعين عمر باخشوين نائ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين لاعب الأخضر السابق عمر باخشوين