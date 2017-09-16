16 سبتمبر 2017 مـ / موافق 25 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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موت أكبر قط معمر في العالم.. عن عمر يناهز 32 عام في بريطانيا

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(أنحاء) – وكالات :-

مات القط نوتميغ الذي يعتبر أكبر قط معمر في العالم عن عمر 32 سنة في بريطانيا، حسب ما نقلت صحيفة “نورث نيوز” البريطانية.

من جهتها نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، بأن القط قد نقل إلى إحدى العيادات البيطرية في نيوكاسل على الساحل الشمالي الشرقي من بريطانيا.

حيث عانى القط من صعوبات في التنفس وقد حاول الأطباء جاهدين مساعدته على التنفس إلا أنه أصيب بنوبة قلبية أدت لموته.

يذكر بأن ليزا وإيان فينلي وهما مالكا القط قد جلباه إلى منزلهما في عام 1990، وقد حدد الأطباء عمره في ذلك الوقت بـ5 سنوات.

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