“صحة تبوك” تكشف ملابسات تعرض طفل معاق لكسر في قدمه أثناء جلسة علاج طبيعي

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت المديرية العام للصحة في تبوك ملابسات واقعة اتهام ذوي أحد الأطفال المعاقين، قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الملك خالد بكسر رجل ابنهم أثناء إجراء جلسات علاجية له.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطا الله العمراني، أن مستشفى الملك خالد تلقى شكوى من والد الطفل تفيد بأن ابنه تَعَرّض للكسر أثناء جلسة علاج طبيعي.
وأضاف أن مدير المستشفى وجّه بناء على الشكوى بتشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها أطباء استشاريين يمثلون عدة تخصصات؛ للتأكد من سلامة الإجراءات الطبية التي قُدّمت للطفل خلال جلسات العلاج الطبيعي؛ حيث إن الطفل يعاني من شلل ثنائي دماغي تصلّبي.
وأبان أنه تم تحديد مواعيد منتظمة للطفل من قِبَل قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى؛ حيث أجرى 5 جلسات علاج طبيعي في القسم على فترات متفاوتة، وأثناء عمل الجلسة السادسة كالمعتاد؛ أجرى المعالج تمرين الإطالة للقدم اليمنى للطفل بدون أي شكوى من قِبَل المريض، وعند بداية تمرين الرجل اليسرى أحس الطفل بألم فتوقف المعالج مباشرة.
وأفاد العمراني بأن تقرير اللجنة أكد أنه لا يمكن الجزم بأن الكسر حدث خلال جلسات العلاج الطبيعي داخل المستشفى، وبحسب ما أخبر به والد الطفل فإنه يقوم بإجراء جلسات علاج طبيعي لابنه خارج المستشفى في أحد مراكز العلاج الطبيعي في القطاع الصحي الخاص.
وأشار إلى أن التقرير بيّن أن مثل هذه الحالات المرضية مُعَرّضة للكسور التلقائية عند الحركات العادية؛ سواء داخل أو خارج المستشفى؛ وذلك بسبب طبيعة المرض الذي يؤدي إلى ضعف العظام لدى المريض.
وأكد المتحدث الرسمي لصحة تبوك أن الطفل خضع للفحوصات والكشف الطبي، التي أظهرت أنه يعاني من شرخ بأعلى عظمة القصبة اليسرى، وقد قُدّمت له العناية الطبية اللازمة.