16 سبتمبر 2017 مـ / موافق 25 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»محمد الشيخ متحدثاً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم
﻿

محمد الشيخ متحدثاً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عن تعيين محمد الشيخ متحدثا رسميا باسمه، وذلك في إطار الخطة الإعلامية الموضوعة للمرحلة المقبلة.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد كرة القدم أن الشيخ يمتلك تجربة إعلامية ثرية ومتنوعة تمتد لأكثر من 20 عاما، عمل خلالها في الصحافة والتليفزيون.

وأضاف أن الشيخ تقلد كذلك عددا من المناصب الإعلامية المحلية والدولية، حيث يشغل حاليا منصب الأمين العام للجنة الإعلام الرياضي، إلى جانب عمله مستشارا إعلاميا في عدد من المؤسسات الرياضية والإعلامية المحلية والدولية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق