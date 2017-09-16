16 سبتمبر 2017 مـ / موافق 25 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: برامج إسكانية لتعويض الموقعين على عقود الإسكان بالرياض وجدة والدمام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعدت وزارة الإسكان عدة برامج إسكانية لتعويض المستحقين الذين وقعوا على عقود لتملك وحدات سكنية في مشروعات الإسكان 1/2 بكل من الرياض، وجدة، والدمام.

وقال المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة أحمد مندورة إن البرامج يتضمن مشروعات إسكانية متنوعة لمحدودي الدخل، وللإسكان الخيري والتضامني، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنه لن يكون هناك تعويض مباشر للمستفيدين الذين وقعوا على عقود تخصيص الوحدات السكنية.

وأضاف أنه تم حصر القدرات المالية لكافة المواطنين، وتحديد احتياجاتهم، وسيتم تحويلهم مباشرة إلى المنتجات المناسبة لهم، وفقاً لاحتياج كل منهم.

وأبان مندورة أنه تم تحويل مشروعات إسكان 1/2 بالمدن الثلاث من نظام التطوير المباشر، إلى نظام البيع على الخارطة، وذلك من خلال لجنة البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن العديد من الأسر كانت قد وقعت في عام 2015 عقوداً مع الوزارة والمطورين لمشاريع الإسكان 1/2 بالمدن الثلاث، وكان من المقرر أن يتم تسليمهم وحداتهم السكنية في رمضان الماضي.

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