16 سبتمبر 2017 مـ / موافق 25 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ: تشكيل لجنة فنية لتطوير كرة القدم السعودية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة كل ما يخص تطوير كرة القدم السعودية والعمل على وضع الخطط المناسبة لرفع مستوى اللعبة بما يضمن صناعة جيل متفوق من اللاعبين والاستفادة من المواهب الوطنية، بالإضافة لبناء منظومة علاقات متينة مع الاتحادات القارية والدولية.

وضمت اللجنة التي سترتبط بمكتب رئيس مجلس الإدارة كلاً من: أحمد عيد والكابتن نواف التمياط وطارق كيال والدكتور مدني رحيمي على أن يتم استقطاب خبرات وكفاءات عالمية متخصصة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة فإن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي يجري العمل على تنفيذها من قبل معالي رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تطوير لعبة كرة القدم السعودية والاهتمام بصناعة مستقبل الرياضة بما يوازي حجم الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادة وطننا الغالي.

يذكر أن تركي آل الشيخ يعقد بشكل يومي ورش عمل متعددة للخروج بأفضل التصورات لتطوير المنظومة الرياضية وكل ما يتعلق بها.

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