16 سبتمبر 2017 مـ / موافق 25 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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​ميليشيات الحوثي تقتل وتصيب 14 طفلاً بتعز.. و”حقوق الإنسان” اليمنية تصفها بـ”المجزرة”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي 4 أطفال يمنيين مصرعهم وأصيب 10 آخرون أمس (الجمعة) في مجزرة جديدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح في مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري الموالي للقوات الحكومية، إن أربعة أطفال قتلوا وأصيب 10 آخرون بقصف شنته الميليشيا الانقلابية “مسلحو الحوثي وقوات صالح”، على منطقتي حوض الأشراف وشعب الدبا شرقي المدينة.

بدورها أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المجزرة التي اعتبرتها انتهاكاً خطيراً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب ضد الإنسانية، لافتةً إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استهدفت حياً سكنياً في منطقة “شعب ال صاروخي، كما قصفت منطقة “سوق الصميل” بحي حوض الأشراف غرب المدينة بقذائف الهاون.

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