16 سبتمبر 2017 مـ / موافق 25 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماذا قال الجيش الأمريكي عن السعودية مشاعل الشميمري؟

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وصفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، المهندسة السعودية مشاعل الشميمري بأنها “نموذج ملهم للنساء”، لكونها أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وقالت قيادة الجيش في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “طموحات المهندسة السعودية مشاعل الشميمري.. كأول سعودية تلتحق بالعمل في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.. “نموذج ملهم للنساء.”

يذكر أن الشميمري تعتبر أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية، وتلتحق بوكالة “ناسا”، حيث عملت على تطوير أبحاث خاصة في مجال الفضاء والصواريخ، وذلك بعد أن حصلت على منحة من “ناسا” حصلت بموجبها على درجة الماجستير في هندسة الطيران.

وحصلت الشميمري على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران من معهد فلوريدا التقني في ملبورن، كما حصلت على شهادة البكالوريوس في الرياضيات التطبيقية من ذات المعهد.

وكانت مشاعل الشميمري روت في وقت سابق قصة حياتها وتجربتها حتى انضمامها لوكالة ناسا، وعملها في واحدة من أكبر شركات الدفاع وتصميمها 22 صاروخاً، إلى أن وصلت لمرحلة أنشأت فيها شركتها الخاصة لإنتاج صواريخ لنقل الأقمار الصناعية للفضاء، وذلك في عام 2010 وهي بعمر 26 عاماً.

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