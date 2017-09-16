فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

(أنحاء) – متابعات : ــ
رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، بتغريدة نارية على رئيس الريان القطري بسبب اعتذاره عن العضوية الشرفية لنادي النصر .
وكتب بن تركي ردًا على تغريدة لسعود بن خالد آل ثاني قائلًا:” يقول حتى أعفي فيصل من الحرج، وأنا أقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في نادٍ رياضي يومًا.”
وكان رئيس نادي الريان قد غرّد قائلًا: ” بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج وأعتذر عن عضوية نادي النصر الشرفية ويبقى النصر وجمهوره في القلب”.
يقول حتى اعفي فيصل من الحرج، وأنا اقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في ناد رياضي يوما. pic.twitter.com/CRc5A3bz64
— فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) September 15, 2017
بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج وأعتذر من عضوية نادي النصر الشرفية ويبقى النصر وجمهوره في القلب ٠
— سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 15, 2017