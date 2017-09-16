فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

يقول حتى اعفي فيصل من الحرج، وأنا اقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في ناد رياضي يوما. pic.twitter.com/CRc5A3bz64

— فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) September 15, 2017