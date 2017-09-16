أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»“السعودية للكهرباء” تبدأ في تلقي طلبات خدمة “الخلايا الشمسية الكهروضوئية” للمنازل والمنشآت.. غداً الأحد
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