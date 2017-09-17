17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: التشهير وغرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم معلومات غير صحيحة لـ “التأمينات”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت مصادر، أن التعديلات الجديدة على نظام المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية، أقرت مضاعفة الغرامة للمتحايلين على نظام التأمينات الاجتماعية ومن يقدمون بيانات غير صحيحة للمؤسسة، لتصبح الغرامة 10 آلاف ريال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التعديلات أقرت مضاعفة الغرامة لكل من يتحايل او يتلاعب أو يقدم بيانات غير صحيحة في بيانات العاملين أو يخفي معلومات عند تسجيل عامليه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مبينة أن الغرامة تتضاعف بعدد العاملين المسجلين.

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات التي أقرت تتضمن التشهير بالمخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته على نفقته، وأن الغرامة تتضاعف بحيث لا تتجاوز ضعف إجمالي الاشتراكات.

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