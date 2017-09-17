أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | مشاجرة بين سائقين على طريق سريع بجدة تنتهي بشكل غير متوقع
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | وصول المقاتلات السعودية لمصر للم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وصلت جميع مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية، بأطقمها الجوية والفنية، السبت، إلى جمهورية
-
فيديو | صراخ طفلة بعد أن أخافها قريبها بـ”قنا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أظهر مقطع فيديو فزع طفلة صغيرة، بعدما شاهدت أحد أقاربها وهو يرتدي قناعًا
-
فيديو | شاهد كيف أحرج صبيٌ الرئيس الأمريكي “ت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشف مقطع فيديو عن تعرض الرئيس الأمريكي لبعض الإحراج عندما تجاهله صبيٌ كان
-
هدف يتيم .. يفصل بين اُحد و الزعيم | فيديو...بتاريخ
(أنحاء) – بدر سابق : ــ احتضن إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض مباراة الهلال و ضيفه اُحد