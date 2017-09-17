17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التعليم” تؤكد أهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي وتسليمه نهاية كل فصل دراسي
﻿

“التعليم” تؤكد أهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي وتسليمه نهاية كل فصل دراسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً لجميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة يقضي بأهمية المحافظة على الكتاب المدرسي، وتوعية الطلاب بضرورة الحفاظ عليه وعدم امتهانه .

ونص تعميم العاصمي على التقيد بما ورد في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام بالتأكيد على استلام الكتب المدرسية من الطلاب نهاية كل فصل دراسي .

وأشار التعميم إلى أن ذلك يأتي رغبة في تعزيز قيم المحافظة على الممتلكات العامة التي وفرتها الدولة – رعاها الله –لأبنائها وبناتها، وتوقيرًا للعلم، وتقديرًا لأهمية الكتب المدرسية وما تتضمنه من آيات كريمات وأحاديث نبوية شريفة، وضرورة حث الطلاب والطالبات على صونها من الإتلاف والامتهان .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق