17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد بن سلمان: تشرفت بالعمل مع الشهيد “البيز” في القوات الجوية.. وهذه رسالتي لأبنائه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قدم الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة في واشنطن تعازيه لسعد وسلطان ابنيّ الشهيد المقدم الطيار مهنا بن سعد البيز، الذي استشهد إثر سقوط طائرته الأربعاء الماضي في منطقة أبين اليمنية، بسبب عطل فني.

وقال الأمير خالد مخاطبا ابني الفقيد: استشهد والدكما في ميدان الشرف، تذكرا أنكما ابنيّ سلمان وولي عهده، لن ننسى والدكما وشهداءنا الأبطال كافة.

وأضاف: “مهنا البيز، تشرفت بالعمل معه في القوات الجوية، كان مطيعاً لربه مدافعاً عن وطنه رحمه الله، جزى الله أماً أنجبته وأباً رباه، كل خير”.

يذكر أن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي ‏أعلن عن استشهاد الفقيد بعد تعرض طائرته لعطل فني أثناء أدائها إحدى المهام العملياتية في مجال المساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة أبين اليمنية.

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