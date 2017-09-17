17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فشل خاصية التعرف على الوجه في “آيفون إكس”

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت “آبل” الثلاثاء عن جوالها الأحدث على الإطلاق “آيفون إكس” في عرض ترويجي، وكشفت عن أنه يمكن فتحه بخاصية التعرف على الوجه، ومع ذلك، فإن هذه الخاصية لم تعمل وتعطل فتح الجوال أثناء العرض.

وأفادت “آبل” (AAPL.O) أن السبب وراء تعطل تقنية الهوية بالتعرف على الوجه وجود خلل في آلية إغلاق الجهاز نتيجة تحريك بعض العاملين للجوال قبل الكشف عنه رسميا.

وتعامل خبراء البرمجيات لدى “آبل” مع هذا الخلل الفني من خلال الاستعانة بجوال آخر تم إغلاقه بطريقة صحيحة، ومع ذلك، فإن هذا الأمر انتشر بشكل واسع النطاق مما اضطر الشركة للرد.

وأكدت “آبل” لـ”بي بي سي” على صحة وقوع الخلل أثناء العرض رغم أنها وصفت تقنية التعرف على الوجوه بالسهلة للغاية والدقيقة أكثر من نظام الهوية ببصمة الأصابع.

ورغم أن هذا الخلل لم يستغرق ظهوره سوى عشر ثوان فقط ضمن العرض الذي استغرق ساعتين تقريبا، إلا أنه ربما يقلل من الثقة في مزاعم الشركة بشأن المنتج وخواصه. 

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