صور | أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد مهنا البيز

(أنحاء) – متابعات : ــ
نقل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، لأسرة الشهيد المقدم الركن مهنا البيز، مساء (السبت)، في منزل أسرة الشهيد.
كما قدم الأمير بندر تعازيه للأسرة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، فيما عبرت أسرة الشهيد عن شكرها لأمير الرياض على مواساته ومشاعره الطيبة.
يذكر أن الشهيد البيز، استشهد إثر سقوط طائرته الأربعاء الماضي في منطقة أبين اليمنية، بسبب عطل فني، أثناء أدائه إحدى المهام في مجال المساندة والدعم ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.