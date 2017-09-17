بطلب من “الترفيه”.. هيئة الرياضة توافق على حضور العوائل احتفال اليوم الوطني في ملعب “الدرة”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلنت هيئة الرياضة موافقتها على طلب هيئة الترفيه السماح بدخول العائلات إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، للاحتفال باليوم الوطني.
وكانت هيئة الترفيه قد طلبت عبر حسابها في “تويتر” السماح بمشاركة العوائل في فعاليات “ملحمة وطن” للاحتفال باليوم الوطني يومي السبت والأحد 23- 24 سبتمبر الجاري، فردت هيئة الرياضة بالموافقة عبر حسابها: “الله يحييهم، درة الملاعب جاهز للعوائل والشباب، لنحتفل كلنا بيوم الوطن”.
وحددت “روزنامة الترفيه” الموعد في تغريدة تالية “على موعدنا السبت والأحد القادمين بعد صلاة العشاء للعوائل والشباب، والدخول مجاني”.