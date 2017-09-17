17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | وصول المقاتلات السعودية لمصر للمشاركة في مناورات “فيصل 11”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وصلت جميع مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية، بأطقمها الجوية والفنية، السبت، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مناورات (فيصل 11 – 2017).

وأوضح الملحق العسكري السعودي لدى مصر، العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر، في تصريح له لدى استقبال القوة المشاركة في المناورات، أن الهدف من إقامة مثل هذه المناورات هو تبادل الخبرات مع سلاح الجو المصري، وتعزيز القدرات القتالية والفنية.

وأضاف أن هذه المناورات تعكس مدى الاحترافية العالية لدى المشاركين، وتأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة السعودية لتدريب كافة قطاعاتها العسكرية.

من جهته، بيّن قائد التمرين المقدم الطيار الركن عبدالرحمن الشهري، أن جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات حسب ما خطط لها مسبقًا.

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