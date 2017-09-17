فيديو | كلمة وزير التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

#فيديو⁩ |

كلمة معالي ⁧#وزير_التعليم⁩ :

غداً تنطلق شعلة #الحياة في مدارسنا لعام دراسي جديد ينهل منه أبناؤنا #الطلبة من #علم معلميهم pic.twitter.com/dixtv0peEO

— قناة عين (@iEN_tv) September 16, 2017