فيديو | كلمة وزير التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

(أنحاء) – متابعات : ــ
ألقى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، (السبت)، خطاباً متلفزاً وجهه إلى الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد غدٍ الأحد.
وقال: “غداً ستنطلق شعلة الحياة من جديد في فصولنا بتوافد فلذات أكباد الوطن إليها بأحلام وتطلعات كبيرة نحو المستقبل، سيبدأ عام دراسي جديد ينهل فيه أبناؤنا من علمكم، وتوجيهاتكم، وقيمكم”.
وتابع العيسى مخاطبا المعلمين: “إن ولاة أمرنا وأبناء هذه البلاد يتطلعون إلى دوركم الحقيقي في الميدان التربوي، ويدركون حجم المسؤولية الملقاة على عواتقكم في إيجاد تعليم نوعي وجامعات ومدارس يجد فيها الطالب فرصته للتعلم وبناء المهارات وتطوير القدرات وبناء الشخصية السعودية المبدعة والمبتكرة المنتمية لدينها ووطنها ومجتمعها”.
وأردف: “إن بلادنا تستحق أن يكون لديها نظاماً تعليمياً متقدماً يزخر بالطاقات المبدعة والسواعد المنتجة لنوفر أفضل الفرص لأبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات حتى ننافس على مستوى العالم، وإنني على ثقة بأن أبناءنا العاملين في كافة مستويات العمل التعليمي والتربوي من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقادة تربويين على قدر المسؤولية وعلى مستوى التطلعات”.
وتابع العيسى في رسالة وجهها للطلاب والطالبات: “تبدأون غداً عاماً دراسياً جديداً بكل همة ونشاط تتطلعون إلى مزيد المعرفة ومزيد القيم والخبرات والتجارب، وتجدون في المدرسة أو الجامعة البيئة الخصبة والمصادر المتنوعة والدروس المثمرة، وتعملون بجد نحو الالتزام بتعاليم الدين وقيم المجتمع وتحافظون على مكتسبات الوطن”.
وأكد أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة ووفرت الإمكانات بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتكون مدارس المملكة وجامعاتها على المستوى اللائق للوصول إلى أفضل المخرجات المنافسة.
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كلمة معالي #وزير_التعليم :
غداً تنطلق شعلة #الحياة في مدارسنا لعام دراسي جديد ينهل منه أبناؤنا #الطلبة من #علم معلميهم pic.twitter.com/dixtv0peEO
— قناة عين (@iEN_tv) September 16, 2017