17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاب يقتل أمه دهسا في الرياض.. وأشقاؤه يقتلونه بموقع الجريمة

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات : ــ

قام مريض نفسي بقتل أمه وذلك بدهسها عدة مرات بمركبته على طريق رماح الرياض.

وذكرت مصادر أن الشاب (27 عاما) استدرج والدته بحجة أن لديه موعدا في مستشفى الأمل لتقوم بمرافقته، ثم قام بإنزالها ودهسها 3 مرات بالسيارة.

وأضافت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن الشاب أرسل احداثيات موقع الحادث إلى أشقاءه الذين هرعوا إليه وقاموا بالثأر لوالدتهم بقتله في موقع الجريمة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.

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