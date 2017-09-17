“الصالح”: “حسبي الله ونعم الوكيل” تخص وليد الفراج.. والأخير: “طول عمري حمّال آسية” | فيديو

#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج عن تغريدة زكي الصالح: من يريد قول رأيه فيجب أن يكون جريء.. أنا طول عمري "حمال اسيه" ! pic.twitter.com/51cpU1sPSI

— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) September 16, 2017