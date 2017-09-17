17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. الإطاحة بمهرب أخفى 30 بلاطة حشيش ومسدسين في تانكي البنزين

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة العارضة شرق جازان أمس (السبت)، بمهرب حاول تهريب 30 بلاطة حشيش كانت مخبأة في سيارة من نوع جيب.

وذكرت مصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن الشخص المقبوض عليه حاول تجاوز إحدى نقاط التفتيش وحاول تهريب 30 بلاطة حشيش كانت مخبأة في تانكي البنزين، بالإضافة إلى عدد اثنين سلاح من نوع مسدس، لافتةً إلى أن محاولته باءت بالفشل بعدما نجح رجال الأمن في كشفه وإيقافه ومعه زوجته.

وأشارت إلى أنه جرى توقيف المهرب وتحريز المواد المضبوطة لحين العرض على النيابة العامة.

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