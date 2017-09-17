17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حركة حماس تعلن حل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات عامة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت حركة حماس، فجر الأحد، أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة ودعَت حكومة رامي الحمدالله، ومقرها رام الله، للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها.

كما أعلنت حماس في بيان موافقتها على إجراء انتخابات عامة واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

وقالت الحركة إن هذه القرارات تأتي استجابة للجهود المصرية، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

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