17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قطيع من الغزلان يركض في إحدى محميات المملكة

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