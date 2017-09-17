شيخ شمل “الجعده” يلبي دعوة بن شريم المري.. ويؤكد: نستنكر ما تقوم به قطر

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ
أعلن الشيخ عمر بن سالم بن سلطان بن هلابي المري، شيخ شمل الجعده، تلبيته للدعوة التي أطلقها الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري، مؤكدًا أن ذلك يأتي لما يمليه علينا الواجب الشرعي والوطني.
وأوضح الشيخ عمر أن الوقوف وتأييد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – واجب وطني وشرعي، وأعلن تأييده للشيخ طالب بن شريم في موقفه تجاه دولة قطر، واستنكر قيام دولة قطر بسحب جنسية الشيخ طالب وأربعة وخمسين من أسرته ومصادرة ممتلكاتهم.
وأكد الشيخ عمر وجماعته من أبناء حمد بن علي المري في السعودية، على ضرورة الوقوف ضد ممارسات السلطات في الدوحة، سائلًا الله أن يديم الأمن والأمان ويحفظ قيادة وشعب المملكة.