17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 26 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الشؤون البلدية والقروية تضع 12 شرطاً لافتتاح أندية رياضية نسائية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية 12 شرطاً للترخيص لافتتاح أندية رياضية نسائية، كما حددت أمانة جدة بدورها 4 شروط يجب توفرها لممارسة هذا النشاط.

وتتضمن شروط الوزارة في الحصول على موافقات من الهيئة العامة للرياضة، والدفاع المدني وتوفير مستلزمات الأمن والسلامة كافة، وفتح مداخل ومخارج على الشوارع الفرعية والخلفية للموقع، وتجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج والإزعاج، ووضع وتشغيل ألعاب إلكترونية بالمركز.

كما تشمل الشروط، وفقاً لصحيفة “المدينة” توفير التهوية الطبيعية والإضاءة اللازمة، وتوفير عدد مناسب من دورات المياه، وتخصيص مكان لإجراء الإسعافات الأولية، بالإضافة للالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمسابح العامة والخاصة.

وأكدت الوزارة في شروطها بأنه لن يسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاط العلاج الطبيعي إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، كما تضمنت الشروط أن يكون صاحب المشروع سعودي الجنسية، وحاصلاً على سجل تجاري لممارسة النشاط.

وتتلخص شروط الأمانة في وجود شارعين بعرض 25 متراً و12 متراً، وألا تقل المسافة بين موقع النشاط وأقرب محطة وقود أو محل غاز عن 50 متراً، وأن يتم استعمال كامل المبنى كرخصة بناء أو تشغيل، بالإضافة للحصول على الموافقات اللازمة للنشاط من الجهات ذات العلاقة.

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