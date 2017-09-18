بـ 27 فعالية استثنائية ومتنوعة تقام للمرة الأولى.. هيئة الترفيه ترسم فرحة اليوم الوطني حول المملكة

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
تستعد الهيئة العامة للترفيه إلى إطلاق 27 فعالية ترفيهية مخصصة لليوم الوطني السعودي السابع والثمانين، بعضها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، من حيث ضخامتها وتنوعها، والتي ستحظى بها 17 محافظة ومدينة.
حيث سيساهم محتوى فعاليات اليوم الوطني الذي ستقدمه الهيئة ، في إبراز اليوم الوطني في وجدان وقلوب الشعب السعودي، للتعبير عن عميق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم، ونقل ذلك للعالم أجمع.
وتكمن أهمية المشاركة في مختلف الفعاليات إلى تعزيز “الروابط الاجتماعية”، من خلال توفير فرص للعائلات والأصدقاء لمشاركة فرحتهم باليوم الوطني السعودي.
من جانب آخر تبرز فعاليات اليوم الوطني الضخمة معايير المستوى الإحترافي العالي التي تعمل بها هيئة الترفيه، وقدرتها الكبيرة التي تتمتع بها على تنظيم هذه الفعاليات في وقت قياسي.
وتتماشى فعاليات اليوم الوطني، مع الأهداف الرئيسية للهيئة العامة للترفيه، عبر توفير الخيارات والفرص الترفيهية، وتنمية نشاطات الترفيه لكافة شرائح المجتمع في كل المناطق، لإثراء الحياة ورسم البهجة، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.
17 محافظة ومدينة ستشلمها فعاليات اليوم الوطني، وهي: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والمدينة المنورة، وأبها، ونجران، وجازان، وحفر الباطن، وعنيزة، وسكاكا، والهفوف، والدرعية، وحائل، وتبوك، وينبع”.
روزنامة فعاليات اليوم الوطني
ومن فعاليات اليوم الوطني التي ستبهر السعوديين والمقيمين بطريقة جذابة وملفتة الاحتفالات المائية والجوية والنارية، وعروض النوافير الضوئية، وفعالية ارفع الخفاق أخضر، وملحمة وطن.
كما تتحضر الهيئة العامة للترفيه بروزنامة فعاليات جديدة، ستضفي ألوان من الفرح والبهجة في اليوم الوطني السعودي، ومن سلسلة المهرجانات المصاحبة لذلك مهرجان “الوطن للمناطيد”، ومهرجان “موطني”، و”جادة الترفيه”، و”الوهج السعودي”، و”بسمة وطن”.
وسيكون للفن الطربي الأصيل حضوره في خارطة الإحتفالات باليوم الوطني، من خلال مهرجان غنائي كبير سيحيه نجوم الفن السعودي والخليجي، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وثقافية وترفيهية كـ “طلعة وطنية”، و”صندوق اليوم الوطني”، و”شوط وطني”، وعروض مسرحية “ملحمة وطن”.
كما لم تستنثني الهيئة العامة للترفيه من خارطة فعاليات اليوم الوطني، شهدائنا من الجنود البواسل، مخصصة برنامجاً ترفيهياً متكاملاً بإسم فعالية “أهالي شهداء الوطن”، والتي تأتي كتقدير وطني منها لهم ولعوائلهم، بالإضافة إلى مهرجان “الوطن للسيارات”.
دخول العائلات إلى استاد الملك فهد في فعالية “ملحمـــة وطــــن”
سيستضيف استاذ الملك فهد الدولي بالرياض في الفترة من 23 حتى 24 سبتمبرفعالية “ملحمة وطن” بحضور عائلي ولأول مرة في الاستاد، وتتضمن 3 فصول بـ 6 لوحات لمدة 45 دقيقة تستعرض التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل تبدأ من “دعاء إبراهيم عليه السلام” و “ولادة الإسلام”، مروراً “بعهد توحيد المملكة”، وعهد البناء خلال عهد الملك سلمان، وانتهاءً بـ ” رؤية المستقبل”، ومن ثم احتفالات اليوم الوطني.
إرفع الخفاق أخضر
وسيحظى المواطنون والمقيمون في “الرياض، وحائل، ونجران”، بفعالية “ارفع الخفاق أخضر”، ويشمل العرض المقرر إقامته في 23 سبتمبر، مجموعة من العروض والوسائط المتعددة المشوقة، باستخدام تقنيات حديثة من الألعاب النارية وعرض ثلاثي الأبعاد، وعرض الليزر والإضاءة، فبرج المملكة بالرياض سيحظى بأكبر عرض مرئي عالي الدقة عن اليوم الوطني.
التجمع الغنائي الأكبر في “المهرجان الغنائي الكبير”
وتقيم الهيئة العامة للترفيه في 23 سبتمبر المهرجان الغنائي الكبير بالصالة المغطاة بملعب الجوهرة، وهو حفل غنائي سيحيه أكبر تجمع للفنانين الخليجيين وعددهم 11 فنان من نجوم الفن السعودي والخليجي بمناسبة اليوم الوطني، وهم فنان العرب محمد عبده، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر، وعبد المجيد عبد الله، وطلال سلامة، وعبادي الجوهر، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والكويتي عبد الله الرويشد.
احتفالات الألعاب النارية
الألعاب النارية وما تحمله من ألوان البهجة والفرح، ستكون هي الأخرى ضمن أجندة الفعاليات الرئيسية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وستقام على كورنيشي جدة والخبر، ومحافظة الدرعية بالرياض، في 23 سبتمبر، وسيصاحبها موسيقى اليوم الوطني، وتتناغم قصة وطنية تروى عبر مزيج من الألعاب النارية والليزر والضوء.
الاحتفالات الجوية والمائية
وستضيف الطائرات البهلوانية نكهة خاصة على احتفالات اليوم الوطني الجوية في سماء جدة في 23 سبتمبر، يتخللها عرضين، يتمثل الأول بعروض بهلوانية على ارتفاع 2000 قدم سيستخدم فيها الدخانين الأبيض والأخضر – ترمز لألوان علم المملكة العربية السعودية – ورسم لوحة جمالية على شكل قلب ستدهش جميع من سيشاهدها.
أما العرض الثاني فيتمثل بالعروض البهلوانية، واستخدام ألعاب نارية متخصصة (PYRO) ) على ارتفاع 2000 قدم، والتي تعتبر من أكثر الفعاليات التي تفضلها الجماهير في الاحتفالات الوطنية على مستوى العالم.
الألعاب والعروض المائية ستكون بمثابة الفعالية الترفيهية الأبرز التي ستمتد لها أنظار قاطني محافظة جازان السبت المقبل (23 سبتمبر)، وليكون يوماً مختلفاً على الكورنيش مقابل منتزه سلوى، من خلال عروض الوسائط المتعددة المرئية المائية (Water Hologram)، وهي بمثابة حكاية بانورامية تحكي تاريخ وثقافة وإنجازات المملكة، وتحية أبطال وشهداء الحد الجنوبي.
“شوط وطني” في مبارة الاتحاد والهلال
عروس البحر الأحمر جدة ستحتفي هي الأخرى في 21 سبتمبر بملعب الجوهرة، بفعالية “شوط وطني”، التي ستقام بين شوطي مباراة الكلاسيكو السعودي التي تجمع فريقي الاتحاد والهلال.
والفعالية هي عبارة عن عروض فنية تفاعلية تستخدم فيها ربطات المعصم المضيئة LED، وعروض الألعاب النارية، وعروض الليز، في أجواء كرنفالية ترفيهية جذابة لم يسبق للسعوديين تقديم هذا اللون في احتفالات اليوم الوطني.
محمد عبده بداخل “صندوق اليوم الوطني”
أما فعالية صندوق اليوم الوطني، التي ستعقد في 3 مدن، هي “الرياض، وجدة، والدمام”، في 23 سبتمبر، يستمر لـ 6 دقائق، عبارة عن صندوق يوضع في عدد من المدن، ويصاحب ذلك عد تنازلي يبدأ قبل اليوم الوطني، ويفتح في جميع المدن في نفس الوقت، ليكشف عن مفاجأة باستخدام عروض الوسائط المتعددة Hologram))، كما تشمل فعاليات ترفيهية تستمر لـ 90 دقيقة مصاحبة للعرض الرئيسي، موجهة للعائلات والشباب.
“بسمة وطن” على جبل سلع في المدينة المنورة
ولطيبة الطيبة نصيب مهم من فعاليات الهيئة العامة للترفيه في اليوم الوطني من خلال مهرجان “بسمة وطن”، الذي سيقام في منطقة ساحة جبل سلع بالمدينة المنورة، يومي 23 و 24 سبتمبر، وسيتم الدمج من خلاله بين الماضي الأصيل والحاضر المشرق، وسيمنح الزوار فرصة المشاركة في التعبير عن حبهم واعتزازهم بوطنهم الغالي.
“طلعة وطنية” في الأحساء
تعتبر “طلعة وطنية”، فعالية اجتماعية وثقافية، تقدم بيئة ترفيهية للأسر والأصدقاء، وسيتمكنون من التعبير عن حبهم لوطنهم من خلال عدة عروض كشجرة الولاء التي تحكي قصة وتاريخ وطن على لسان الراوي، كما يمكن للضيوف تعليق أمنياتهم عليها، بالإضافة إلى بازارات داعمة للشباب السعودي، وعرض “فن الشارع”، حيث سيتواجد الفنانين والعارضين الذين يملكون مهارات موسيقية وبهلوانية في أنحاء منتزة الملك عبدالله البيئي بالهفوف، في يومي 23 و 24 سبتمبر.
احتفال بأهالي شهداء الوطن
وخصصت الهيئة العامة للترفيه، فعالية خاصة لأهالي الشهداء من جنودنا البواسل، امتناناً للتضحيات التي قدموها للذود عن حياض الوطن، من خلال فعالية “أهالي شهداء الوطن”، والمقرر إقامتها في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في 23 سبتمبر، وتشمل عروض إبداعية، ومسرحية حبل غسيل، وركن للأطفال، وحفل تكريم وهدايا تذكارية.
“الوهج السعودي” في ثلاث مدن
تكمن الفكرة الأساسية لمهرجان الوهج السعودي (ترفيهي تفاعلي) على إطلاق الفوانيس الورقية الهوائية الخضراء في 3 مدن وبنفس الوقت بـ “أبها، وحفر الباطن، وعنيزة”، وتحتوي على بطاقات لاصقة يكتب عليها 2000 مواطن رسالة أمل، بالإضافة إلى عروض من الرقص الفلكوري، ومنطقة للفنون والحرف اليدوية، وأخرى لفنون الأطفال، وجدار الشهرة ويحوي شخصيات وطنية ساهمت في نهضة وتنمية المملكة العربية السعودية. ويقام المهرجان يومي 23 و 24 سبتمبر.
“جادة الترفيه” تغلق شارع التحلية
وسيكون لأشهر شوارع العاصمة الرياض “شارع التحلية”، حظ وافر مع المهرجان التفاعلي والترفيهي “جادة الترفيه” يومي 23 و 24 سبتمبر، من خلال المسيرات الاستعراضية كـ “مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الأبل والخيل، ودراجات هارلي” بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، والـ 3D المسلطة على المباني المحيطة بالشارع، و البازار الشعبي، وعروض موسيقية لعدد من الفنانين البارزين.
مهرجان للمناطيد في سماء تبوك
احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 87 ينطلق مهرجان الوطن للمناطيد في 23 و 24 سبتمبر ، والذي يحتوي على 10 مناطيد، لإمتاع الجمهور من خلال رحلة في سماء تبوك، ويصاحب المهرجان بحديقة الأمير فهد ألعاب للاطفال، وعروض مسرحية وفلكلورية مصممة خصيصاً لليوم الوطني في جو عائلي وطني وترفيهي.
مهرجان موطني
وستحظى ساحة المنطقة التاريخية بينبع، بمهرجان “موطني”، الذي يجسد بتقنيات تراثية ومعاصرة تجمع بين إبداع الإنسان يدوياً وتقنياً، ما من شأنه جذب الزوار للفخر والاعتزاز والمشاركة بالتعبير عن حب الوطن في فعاليات تشكل النسيج الكامل للمملكة العربية السعودية. ويصاحب المهرجان يومي 23 و 24 سبتمبر ، العديد من الفعاليات، أبرزها مسيرة رجال المؤسس، وهي محاكاة للعمل البطولي الذي قام به الملك عبد العزيز ورجاله في توحيد هذه البلاد المباركة، بالإضافة إلى مسرحية السطوح الاجتماعية الكوميدية، التي تهدف إلى تقوية اللحمة الوطنية.
عروض النوافير الضوئية
وللبهجة والجمال نصيب كبير في فعاليات هيئة الترفيه باليوم الوطني، من خلال عروض النوافية الضوئية المائية، ويتوقع مشاهدتها يومي 23 و 24 سبتمبر، 40 ألف مشاهدة في “سكاكا والجبيل”، وهي نوافير على أشكال دائرية ونصف دائرية، مع قوة دفع تصل لـ 22 متر للأعلى و40 متر عرض، مع إضافة الكثير من الإضاءة الملونة، كما سيتم دمجها مع الموسيقى، بحيث تكون مخصصة لليوم الوطني السعودي، وكأنها تحكي قصة قصيرة عن تاريخ المملكة على الماء.
“مهرجان الوطن للسيارات” وأرقام جينيس
ولم تستثني الهيئة العامة للترفيه، الفعاليات الرياضية في خارطة الاحتفاء باليوم الوطني، وذلك عبر مهرجان “الوطن للسيارات”، وهي مصممة خصيصاً لليوم الوطني بطابع رياضة الدرفت، بالإضافة إلى عروض ترفيهية متنوعة، كمسرحية “قصة وطن”، وهي سرد تاريخي من التوحيد حتى رؤية 2030، وعروض ألعاب محاكاة القيادة، ومسابقة أجمل تصميم وطني للسيارات، وعروض أندية السيارات الكلاسيكية. وستقام الفعاليات بحلبة “ديراب” بالرياض، يومي 23 و 24 سبتمبر.