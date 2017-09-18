17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عبد الله آل ثاني: استجابة وترحيب عدد من أفراد الأسرة بالبيان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الشيخ عبدالله بن على آل ثاني: “هناك استجابة وترحيب عدد من أفراد الأسرة بالبيان الذي أصدرته”.

وأضاف “آل ثاني”، في مداخلة لقناة “العربية”، مساء الأحد،: «رحب الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني بالبيان بشدة، وهناك آخرين أتحفظ على ذكر أسمائهم الآن»، مؤكدًا: «الصمت خذلان لوطننا وأهلنا».

وكان الشيخ عبدالله بن على آل ثاني، أحد كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، أعرب عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في قطر داعيا الحكماء والعقلاء من أبناء الأسرة المالكة وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني.

وأوضح الشيخ عبدالله في بيانه أن الغرض من الاجتماع هو التباحث حول كل ما يخص الأزمة، لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللحمة الخليجية.

وحذر من الانزلاق في حال فوضى وخراب، وقال: «كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات».

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