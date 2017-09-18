أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»عبد الله آل ثاني: استجابة وترحيب عدد من أفراد الأسرة بالبيان
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
المعارض القطري خالد الهيل: القطريون لن يعيشوا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رحب المعارض القطري، خالد الهيل، ببيان الشيخ عبد الله بن علي آل الثاني، الذي
-
بحضور عالمي كبير من ٥٦ دولة.. رابطة العالم ال...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- بمشاركة الأمم المتحدة وحضور ٤٥٠ عالما ومفكرا يمثلون ٥٦ دولة وكبرى المؤسسات الفكرية
-
عبد الله آل ثاني يدعو أفراد الأسرة والشعب ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وجّه الشيخ عبدالله آل ثاني رسالة إلى إخوانه من القطريين تحدث فيها عن الوضع
-
حركة حماس تعلن حل حكومتها وتوافق على إجراء ان...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت حركة حماس، فجر الأحد، أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة ودعَت حكومة