أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»“أكوا باور” تفوز بعقد محطة شمسية مركزة في دبي.. لإنتاج 700 ميجاوات بأقل تعرفة عالمياً
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