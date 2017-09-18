17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الرياضة” تلغي لجنة توثيق البطولات ونتائجها وتوكل الأمر للأندية والاتحادات الرياضية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للرياضة مساء أمس (الأحد)، قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بإلغاء لجنة توثيق بطولات الأندية وما توصلت له من نتائج مؤخرًا.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ترك الأمر للأندية الرياضية حسب سجلات وتاريخ بطولات ومشاركات كل ناد في كافة الألعاب.

وأضافت الهيئة العامة للرياضة أنه يمكن للاتحادات الرياضية توثيق أي بطولات ومشاركات خاصة بها حسب ما تراه مناسبًا.

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