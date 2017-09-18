17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المعارض القطري خالد الهيل: القطريون لن يعيشوا تحت حماية الفرس والترك

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رحب المعارض القطري، خالد الهيل، ببيان الشيخ عبد الله بن علي آل الثاني، الذي دعا فيه إلى اجتماع طارئ لأسرته ولنبلاء الشعب القطري لبحث الأزمة الحالية.

وقال الهيل في مداخلة له لقناة الإخبارية: ” بيان الشيخ عبدالله بن علي وحدوي، يسعى لتوحيد الصفوف القطرية في ظل وجود كثير من الفئات الإصلاحية التي تعارض نظام الحمدين”.’

وأكد “الهيل” على أن القطريين لن يسمحوا لوطنهم أن يكون دولة تعيش تحت حماية الفرس والترك والشيخ عبدالله بن علي سوف يستمع لنداءات الشعب ويحقق آماله”، مضيفاً أن “آل ثاني” لا يسعى لمصلحة شخصية ولكنه يقدم مصلحة الوطن في المقام الأول ويحفظ اللحمة لإخوانه وأبناء وطنه

كما أوضح “الهيل” في مداخلة له مع قناة العربية أن الشيخ أمير نافذ داخل قطر وأن دعوته مبادرة وطنية عظيمة تسعى لصالح قطر والمنطقة وهي دعوة مسؤلة .

كما حذر من إعلان الأسماء التي ستتفاعل مع الدعوة مؤكدا على بوليسية النظام القطري وقمعه لمعارضيه قائلاً : يجب الحفاظ على سرية الأسماء لأن قطر دولة بوليسية وقمعية وقد يتعرض أحد الموافقين للمضايقات والقمع.

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