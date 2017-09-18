17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسميا.. “البيك” يعلن افتتاح أول فرع له في الرياض قريبا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت شركة مطاعم البيك الشهيرة أمس (الأحد) عزمها عن افتتاح أول فرع لها في العاصمة الرياض، بعد سنوات من التأجيل وطرح الفكرة.

وقالت الشركة على حسابها بموقع “تويتر” إن الفرع الجديد سيُفتتح في حي ظهرة لبن في غرب العاصمة الرياض قريبا.

ويجيء الإعلان عن فرع الرياض، بعد أيام من إعلان فرعين خارج العاصمة، يقع الأول على طريق الخرج، والثاني باتجاه المزاحمية، ويبعدان قرابة 30 كلم.

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