17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: تغيير لون المركبة أو تزيينها بالملصقات خلال الاحتفالات باليوم الوطني “مخالفة”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، أن تغيير لون المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات عليها خلال أي احتفالات خاصة أو وطنية، يعد مخالفة مرورية يترتب عليها حجز المركبة لحين إزالة التغييرات الجديدة عليها.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في الرياض العقيد طارق الربيعان وفقاً لـ”عين اليوم”، إن إقدام البعض على تغيير لون مركبتهم أو وضع شعارات أو ملصقات يعرضهم للمخالفة، ويتم التعامل معهم طبقاً لما تحكم به هيئة الفصل في المخالفات المرورية، وفي مقدمتها حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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