أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | مشهد صادم.. شاب يعتدي بالضرب على مسن في أحد الشوارع
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
شرطة الرياض تقبض على منظمي حفل غير نظامي لمزا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قبضت شرطة منطقة الرياض، أمس (الأحد) على عدد من الأشخاص، بعد أن رصدت عددا
-
فيديو | “موبايلي” تُحاكي الوطن بمناسبة اليوم ...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عن فيديو اليوم الوطني 87 عبر حساباتها الرسمية
-
-
“الصالح”: “حسبي الله ونعم الوكيل” تخص وليد ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قال زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي السابق، إن تغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”