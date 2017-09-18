17 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد صادم.. شاب يعتدي بالضرب على مسن في أحد الشوارع

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في أحد المنازل اعتداء شاب على مسن بطريقة مشينة وضربه والإطاحة به أرضاً، قبل أن يلوذ بالهرب.

وظهر المسن وهو يسير في الشارع، ليفاجأ بسيارة تمر بجانبه وبشخص ينزل منها وينقض عليه؛ حيث قام بإمساكه وضربه بعنف وقسوة وبطريقة عشوائية، مطبقاً عليه بيديه، حتى سقط المسن أرضاً، ثم لاذ الشاب بالفرار.

وبيّن الفيديو لحاق الشاب بالسيارة التي ابتعدت قليلاً، وركوبها، بينما وقف المسن على قدميه بعد هول الصدمة؛ حيث اقترب منه شخص يبدو أنه جار أو قريب، وحينما فهم ما حدث ركب سيارته وانطلق مباشرة وراء المعتدين.

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