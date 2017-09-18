أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مكة المكرمة .. وفاة أفغانية فور سقوطها من نافذة منزلها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فتيات يخضعن لأول اختبار للعمل في المراقبة الج...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قالت مصادر مطلعة، إن الأكاديمية السعودية للطيران المدني ستبدأ هذا الأسبوع اختبار 80
-
شرطة الرياض تقبض على منظمي حفل غير نظامي لمزا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قبضت شرطة منطقة الرياض، أمس (الأحد) على عدد من الأشخاص، بعد أن رصدت عددا
-
“المرور”: تغيير لون المركبة أو تزيينها بالملص...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكدت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، أن تغيير لون المركبة أو وضع شعارات أو
-
رسميا.. “البيك” يعلن افتتاح أول فرع له في الر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت شركة مطاعم البيك الشهيرة أمس (الأحد) عزمها عن افتتاح أول فرع لها في