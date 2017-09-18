تفاعل غير مسبوق مع تغريدة أحلام عن “آيفون X”

(أنحاء) – متابعات : ــ
حظيت تغريدة للفنانة أحلام عن هاتف أبل الجديد آيفون X بتفاعل كبير وغير مسبوق في حسابها على تويتر، إذ أشعلت التفاعل على صفحتها فتمت مشاركة التغريدة وإعادة نشرها آلاف المرات.
ومن المعلوم أن شركة أبل الأميركية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن هاتف آيفون X بميزة التعرف على وجه المستخدم وفك قفل الهاتف اعتمادا على ذلك.
وفي تغريدة تلت إطلاق الهاتف، قالت أحلام مازحة إنها لن تشتري الآيفون الجديد لأنها لا تضمن أن يفك أحد قفله باستخدام صورة القمر.
كنت ابي اشتري الايفون الجديد
لكن البصمة بالوجه
وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي ع القمر
وافتحه 💅🏻💅🏻مدري احس صعبه 🤳🏻😝
— Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) September 14, 2017