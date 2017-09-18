18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تفاعل غير مسبوق مع تغريدة أحلام عن “آيفون X”
﻿

تفاعل غير مسبوق مع تغريدة أحلام عن “آيفون X”

بتاريخ ثقافة وفنون ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

حظيت تغريدة للفنانة أحلام عن هاتف أبل الجديد آيفون X بتفاعل كبير وغير مسبوق في حسابها على تويتر، إذ أشعلت التفاعل على صفحتها فتمت مشاركة التغريدة وإعادة نشرها آلاف المرات.

ومن المعلوم أن شركة أبل الأميركية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن هاتف آيفون X بميزة التعرف على وجه المستخدم وفك قفل الهاتف اعتمادا على ذلك.

وفي تغريدة تلت إطلاق الهاتف، قالت أحلام مازحة إنها لن تشتري الآيفون الجديد لأنها لا تضمن أن يفك أحد قفله باستخدام صورة القمر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق