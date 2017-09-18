أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»وزير الاتصالات: رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الأربعاء المقبل.. ومصادر: تطبيقان سيظلان محجوبين
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