18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | زرافات بيضاء نادرة في كينيا تعاني من مرض وراثي يحول لونها إلى الأبيض
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فيديو | زرافات بيضاء نادرة في كينيا تعاني من مرض وراثي يحول لونها إلى الأبيض

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