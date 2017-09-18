مختصون: 20 % من عمليات التسوق تتم عبر الإنترنت.. ومحلات التجزئة في خطر

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الوليد بن طلال يبيع حصته في فندق “فورسيزونز” ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت شركة المملكة القابضة عن بيع حصتها البالغة 90% في فندق فورسيزونز لانكاوي
-
مستثمرون: عوائد محلات القرطاسيات بمكة مع بداي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ توقع مستثمرون أن تصل عوائد محلات القرطاسيات بمكة المكرمة إلى نحو 50 مليون
-
بموافقة المقام السامي وتماشياً مع رؤية 2030 ....بتاريخ
(أنحاء) – جدة : ــ وافق المقام السامي الكريم على تعاقد الشركة المنفذة لمشروع النقل العام بمحافظة جدة
-
على مساحة 1.2 مليون متر.. تطوير المرحلة الثال...بتاريخ
(أنحاء) – مدينة الملك عبدالله الاقتصادية : ــ وقعت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ممثلة بالوادي الصناعي إتفاقية