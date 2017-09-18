18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مختصون: 20 % من عمليات التسوق تتم عبر الإنترنت.. ومحلات التجزئة في خطر

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكر مختصون في التسويق الإلكتروني أن 20 % من عمليات الشراء والتسوق في المملكة باتت تتم عبر الإنترنت، لافتين إلى أن ثمة 10 ملايين مشترٍ يلجأون للمتاجر الإلكترونية من ضمن 20 مليون مستخدم للإنترنت، متوقعين أن يصبح التسوق الإلكتروني هو السائد خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

وأشار رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل الدكتور سعد الحقيل، بحسب صحيفة “المدينة”، إلى أن محلات التجزئة قد تتأثر سلباً بالتجارة الإلكترونية، في ظل تفاعلهم الضعيف معها، وعدم توفيرهم خيار التسوق الإلكتروني بأفضل وأسرع طريقة.

وبيّن الحقيل أن نسبة الشراء والتسوق عبر الإنترنت قد بلغت نحو 20 % من مجمل نسبة التسوق في المملكة، متوقعاً أن يصبح التسوق الإلكتروني خياراً رئيساً خلال 3 إلى 5 سنوات، على حساب التسوق التقليدي.

من جانبها، أكدت الأستاذة في قسم التسويق بجامعة الأميرة نورة الدكتورة غادة الدريس وجود نمو بارز في التسوق الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن عدد المستخدمين في المملكة للتسوق الإلكتروني أكثر من 10.5 مليون مستخدم، وسط إمكانية زيادة هذا الرقم في العام الجاري، خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة تجاوز الـ 20 مليون مستخدم.

ولفتت الدريس إلى أن التسوق الإلكتروني ربما يكون الخيار الأمثل للبعض وليس للكل، فمازالت طريقة الدفع وطول مدة وصول البضائع والثقة، أبرز المواضيع المقلقة للمتسوقين حيال المتاجر الإلكترونية، مشددة على أن سلوك المستهلك وخياراته في الشراء تظل في تغير مستمر.

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