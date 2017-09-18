18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طالب يهرب من المدرسة بالقفز من على السور أول أيام الدراسة

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة هروب أحد الطلاب من مدرسته، في أول أيام العام الدراسي الجديد وسط مشاهدة زملائه للواقعة.

وأظهر الفيديو الذي لم يتضح مكان تصويره، اثنين من الطلاب وهما ينتظران طالباً ثالثاً خارج المدرسة، فيما يقوم زميلهما بالقفز من على السور، وسط حيرة المارة وسائقي المركبات من تصرفهم.

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