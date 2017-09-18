18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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متحدث “التعليم” يعلق على مقطع خطأ كتابة “ضفدع” أسفل صورة عسكري بأحد الكتب | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

علق المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على مقطع فيديو متداول يظهر خطأ مطبعياً بأحد الكتب الدراسية، حيث كُتبت كلمة ضفدع أسفل صورة لعسكري خلال درس لتعليم الطلاب كيفية نطق الحروف، مؤكداً أن الكتاب لا يخص الوزارة.

وقال العصيمي إن الوزارة راجعت الفيديو المتداول واتضح أنه ليس من الكتب التي تخص الوزارة كما أشيع.

فيما بّينت مصادر أن الكتاب ليس من المقررات الدراسية، لكنه دفتر تلوين يباع في المكتبات، لافتةً إلى أن جميع كتب المراحل الدراسية تطبع داخل المملكة، ولا يجرى طباعة أي كتاب بالخارج.

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