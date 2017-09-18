18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سناب العرفج

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

يميل البشر على حب التقارب والتواصل والتعارف فيما بينهم، سواءً أكانوا في محيطهم القريب أو عبر المسافات. وذلك مصداقاً لقوله تعالى { وجعلناكم شعوباً وقبائل لِتعارفوا}.

ومن المعروف إن لكل زمان أدواته ووسائله الخاصة للتعارف، وقد كنا من المحظوظين في هذا الزمان أكثر من اللذين سبقونا بالحصول على اسرع تلك الوسائل للتواصل, وأكثرها قدرة على التفاعل ، فبعد أن كنا نتلقى المعلومات أصبحنا  نتفاعل مع الأحداث ونشارك في صنعها.

إن الشعوب التي تحرص على التعارف قد يتحقق تعارفها في عدة مجالات ووسائل. مثلا هناك التعارف عن الطريق السفر وهناك التعارف عن طريق المراسلة , والتعارف عن طريق الاتصال, ولكن أكثر ما لفت نظري وتجسد فيه مفهوم التعارف هو تطبيق السناب شات وإليكم الدليل.

أصبت بنوبة إكتئاب ولم أجد أمامي إلا الكثير من الإحباط والسلبية والنظرة السوداوية, وفي هذه الأثناء ومع كل تلك الإحباطات والمزعجات صادفت سناب  العرفج والذي كان (في ذلك الوقت ) كيد أمتدت لغريق.

لقد وجدت في سناب العرفج الكثير من التفاؤل والايجابية والحرص على نشر السعادة رغم الاعتراف بوجود بعض الإحباطات التي تعيق مسيرة السعادة.

في سناب العرفج سمعت العبارة الصباحية ( الحياة تنادني) تشربت العبارة ولا شعوريا سكنت بداخلي؛ فأصبحت جزء من عاداتي اليومية. لم تكن العبارة التفائلية مجرد كلمات بل هي عبارة مصحوبة بتطبيقات عملية تنشر السعادة والإيجابية والمرح والبساطة والمعرفة. تتبين للمتابع من خلال قضاء يوم كامل بصحبة العرفج. ومع الأيام أصبحت عضو متابع وفاعل لما يسمى (بأسرة العرفج السنابية).

 إذا كان التفاؤل أول ما وجدته في سناب العرفج, فالقراءة النوعية هي ثاني مكتسباتي من هذه الأسرة الكريمة.من خلال دورة العرفج للقراءة الجماعية،والتي تدخل الآن في الشهر الحادى عشر.

وهذه الدورة غيرت مسار حياتي في القراءة من قراءة الروايات إلى قراءة كتب التنمية الذاتية وبدأت بكتاب كيف تؤثر على الآخرين تكسب الأصدقاء. هنا لابد من وقفة شكر للدكتور ليس فقط لفكرة الدورة ولكن؛لنوعية الكتب المختارة والتدرج في تنوعها.

وهنا لا يمكن أن أنكر أثر دورة القراءة وسناب العرفج في فترة مرضي بالإكتئاب وتحسن حالتي خلال التحاقي بدورة القراءة وقد ذكرت ذلك  إلى طبيبي المعالج وأخبرته “أني أفضل حالاً, نظرتي للحياة تغيرت، أنا متفائلة. كل ذلك بسبب دورة للقراءة مع كاتب مبدع وصل للجمهور ببساطة، من خلال سناب شات”.

مع الدورة استرجعت قدرتي على القراءاة بعد أن فقدتها لسنوات، كنت أقراء الكتب بنهم, والجميل أن عامل المعرفة كان يختار بعض كتب الدورة, التي تكون متوفرة سماعيا في المواقع الإلكترونية. على سبيل المثال كتاب ( مالم يخبرني به أبي عن الحياة) كنت أقرائه وقت الفراغ ثم استمع إليه أثناء القيام بالأعمال المنزلية. وقد كان لهذا كله أكبر الأثر في تعميق مفهوم النجاح وتغيير نظرتي للفشل وإرشادي للطموح.

ثالث مكتسباتي من الأسرة السنابية, جولة سياحية داخل المملكة وخارجها, سافرت مع أسرتي خلال سنة إلى نيويورك وينبع وواشنطن, منطقة الفقرة, والتي سمعت عنها لأول مرة. وبريدة, وأندونيسيا, القاهرة, والفلبين. تعرفت على معالم كل بلد وطريقة الحياة فيه. تعلمت أسلوب الحياة في نيويورك, وشاهدت الطبيعية الجميلة في أندونيسا وقررت أن امارس جلساتي الإستراخائية هناك في الرحلة القادمة. تعرفت على مناطق أثرية جميلة في بلادي.

للسفر – كما يقولون خمس فوائد- لكن في رحلتنا العرفجية السنابية كانت الفوائد  أكثر من خمس من خلال تعليقات العرفج الساخرة وثقافته الواسعة ولغته الأدبية والشعرية التي يستعرض بها أحيانا ويتميلح وهو ما يقبل من العرفج دون سواه.

من أجمل ما شد انتباهي في سناب العرفج الإيحاءات العرفجية لأسرته السنابية. يتحدث في أمراً ما وهو ينقل كاميرا العرفج -وكأنها الكاميرات البانورامية في ملعب الكامب نو- بين المكتبات العديدة في طوابق البيت والمليئة بما لذ وطاب من الفكر الإنساني، والتي يعني بها، كل ما أقوله لكم: إنما هو من هذا المخزون المليء بالخبرة والعلم والمعرفة. فتتحرك لدي مع تنقلات الكامب نو مشاعر الحسد المحمود الذي يجعلني أحلم وأتنمى وأرجوا أن أمتلك مثلها في يوماً ما. والله على كل شيء قدير.

ومن جماليات سناب العرفج البساطة التي يتميز بها عامل المعرفة، والذي يطل علينا يومياً بدون تكلف ومع شخصيات قد تكون هامشية في نظر غيره ومهمة في نظر من له نظر.  شخصية ماما “تيما” والتي تعرفها جيدا الأسرة السنابية مديرة منزل العرفج والتي يشكرها كل يوم على الوجبات التي تقدمها له. من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. علاقته الارتباطية بالسائق “أمين” لثلاثة أعوام و الذي يقله أسبوعياً من مطار الملك خالد بالرياض إلى استديو “ياهلا” والعكس وحوارهما المنتظر ( أنا قرقر بلاش، ليش أنت قرقر فلوس) أما الشخصية الأجمل فهو “أبو السلاطين” والارتباط الشرطي بالضحك وقدرته على إخراج شخصية العرفج الطفل وشخصية العرفج الشاب المشاكس،  والفطور الاسبوعي, في الأحياء الشعبية وهي العادة التي يحرص علي ممارستها اليتيم في كل المدن التي يزورها.

ختاما:

يقول الدكتور “إبراهيم الفقي” ( إن الإتصال في العلاقات الإنسانية يتشابه مع التنفس، كلاهما يهدف إلى استمرار الحياة).

سعيدة بإنتسابي لسناب العرفج ولأسرته الجميلة التي وإن تباعدت مسافاتنا إلا أننا نتواصل من خلال المقاطع التي يرسلها أفراد الأسرة من كل مكان و تبين قوة الارتباط بين أسرتنا السنابية. فهذه طفلة تسجل مقطع فيديو وهي تتعرفج بالقراءة, وهذه أسرة من أب وأطفالة يمرحون بالبحر على الطريقة العرفجية. وهؤلاء شباب يمارسون رياضة المشي ويتعرفجون. وبالرغم من أن هناك معترضون على بعض السنابات التي يعرضها اليتيم إلا أن صوت الرفض والمقاومة أقوى, حيث يطالبون ترك سناب العرفج كما هو دون تدخل.

استمرت حياتي المتفائلة بفضل سلة الفواكهة العرفجة السنابية, وما خُفي كان أجمل، السلة مليئة بالفواكهة الغنية بالعلم والمعرفة والمتعة والمرح، تمكنت من نيل بعض من مرادي، فهل استطعتم؟

الباحثة / حياة آدم يونس

ماجستير علم اجتماع

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