18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الرياضة تُلزام الأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية خلال 30 يوماً

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، الأندية الممتارة بعقد جميعة عمومية استثنائية لكل ناد ورفع التقارير المالية المعتمدة من قبله خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخه، وفي حال عدم انعقادها خلال هذه المدة يتم الرفع بمسببات ذلك لإجراء الإجراءات المناسبة.

وأوضح بيان الهيئة أن توجيه رئيس مجلس الإدارة تضمن ضرورة اشتمال التقارير على الايرادات والمصروفات وديون النادي، وذلك للحفاظ على مكتسبات الأندية ومتابعة أعمالها ككيانات تتبع للهيئة العامة للرياضة وتقع تحت مسؤولياتها.

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