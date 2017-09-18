18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الرياضة توضح حقيقة صدور قرار بمنع عبارة “جحفلة”

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي، صدور أي قرار عن الهيئة حول عبارة “جحفلة”.

 وقال السلمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الاثنين: “لم يصدر عن الهيئة العامة للرياضة قرار كهذا وستقوم الهيئة بملاحقة من قام بذلك ومتابعة اتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه بصورة عاجلة”.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت خلال الأيام الماضية بياناً مزوراً يدعي منع الهيئة لإطلاق عبارة (جحفلة) على الأهداف التي يتم تسجيلها في الدقائق الأخيرة من المباريات واستبدالها بعبارة (هدف قاتل).

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