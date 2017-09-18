18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الشؤون البلدية تطلق خطة للاستثمار في الخدمات البلدية مع القطاع الخاص
﻿

الشؤون البلدية تطلق خطة للاستثمار في الخدمات البلدية مع القطاع الخاص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن خطة طموحة للشراكة مع المطورين العقاريين في تطوير واستثمار الأراضي التابعة للأمانات وللبلديات بالتعاون مع المستثمرين في القطاع الخاص.

وعبرت الوزارة عن استعدادها لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات لاستقطاب الراغبين في الاستثمار ضمن خطتها لتنمية الإيرادات البلدية.

وخاطب الأستاذ هاشم الفواز مستشار الإدارة العامة لتنمية الإيرادات بالوزارة في اللقاء الذي عقدته اللجنة العقارية بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة عائض الوبري وبحضور نخبة من الأعضاء بشأن اتفاقيات التنمية المشتركة مع المطورين العقاريين الخاصة بالأراضي المملوكة للأمانات.

وأوضح الفواز أن الوزارة تتطلع لإبرام اتفاقيات شراكة لتنمية الأراضي المملوكة للأمانات في مناطق المملكة لتنعكس محصلتها ايجابياً على الحركة الاقتصادية لبعض المدن والمحافظات من خلال رفع جودة التنفيذ وتحسين الوجه الحضاري للمدن بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والترفيهية والسياحية والحدائق والمتنزهات العامة وإنشاء الأسواق والمحلات التجارية والفنادق وغيرها.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس اللجنة عائض الوبري أن اللقاء قد خلص إلى وضع أطر لهذه الشراكة بين الوزارة والمطورين ومن بينها الأطر القانونية والإشرافية والتشريعية والحوكمة والنظم الإدارية بهدف تحديد وتخصيص المهام والمسؤوليات بين الجانبين.

كما أشار إلى ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين اللجنة والإدارة العامة لتنمية الإيرادات بالوزارة لبحث المستجدات التي تتواكب مع العمليات الاستثمارية المشار إليها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق